Preso d'assalto dai civili in fuga l'aeroporto di Kabul. Gli afghani che cercano di lasciare il Paese sono sulle piste e arrampicati alle scale dei 'finger' dello scalo. I soldati americani hanno messo in sicurezza il perimetro dello scalo, ma faticano a mantenere l'ordine dentro, tanto che sono arrivati a dover sparare colpi in aria per mantenere il controllo.