Addio al celibato tragico, 28enne di Vittoria muore in un incidente

Un ventottenne, T.H., di Vittoria è morto in un incidente stradale ad Acate, nel Ragusano, che ha coinvolto due vetture. Lo schianto tra due auto è avvenuto verso la mezzanotte. L'uomo, che stava rientrando a casa dopo avere partecipato alla sua festa di addio al celibato, si sarebbe dovuto sposare domani. Era a bordo di una Bmw Serie 3, che, poco dopo la mezzanotte, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro una Ford Focus. Il giovane originario di Vittoria, è morto sul colpo. Tre delle cinque persone che erano sull'altra auto, tutte di Acate, sono rimaste ferite. Illesi un bimbo di 3 anni e una ragazzina di 10 anni, mentre una 15enne ha avuto una prognosi di 30 giorni. I loro genitori sono stati giudicati guaribili in otto giorni.

I cinque feriti sono D.F. 43enne di Acate conducente dell’auto, una donna C.D. di 41 anni, due ragazze D.G.M di 15 anni, D.M. di 10 anni e un bambino D.G.S di 3 anni.

Sul luogo dell'incidente sono arrivate diverse ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Indaga la polizia stradale di Ragusa.

(foto Franco Assenza)