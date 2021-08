Roghi nel Palermitano, bruciano le campagne di Alia

Ha continuato a bruciare per tutta la notte la zona attorno ad Alia nel palermitano. Ancora questa mattina personale dei vigili del fuoco, del corpo della forestale e la protezione civile sta cercando di contenere le fiamme che hanno già divorato ettari di vegetazione. Ieri per tutta la giornata nella zona sono intervenuti anche un canadair e due elicotteri. Ieri pomeriggio gli incendi erano divampati nella zona tra Alia, Vicari, Lercara Friddi e Roccapalumba. Le fiamme erano divampate improvvisamente durante le ore di maggiore caldo in contrada Ferre, in contrada Manganaro e a Colle Paradiso. I roghi solo in parte sono stati spenti.