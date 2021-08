Evade dagli arresti domiciliari, denunciato a Siracusa

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, nell’ambito dei controlli a coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, hanno denunciato un siracusano di 43 anni per evasione.

Infine, i poliziotti hanno notificato ad un cittadino tedesco, di 50 anni, il divieto di ritorno nel Comune di Siracusa senza preventiva autorizzazione per un periodo di tre anni.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Siracusa a seguito di numerosi reati contro il patrimonio posti in essere dal cittadino tedesco.