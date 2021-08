Scomparso durante race party, trovato morto in lago a Viterbo

E' stato trovato morto nel lago di Mezzano, vicino Viterbo, un ragazzo di 25 anni che stava partecipando al mega rave party in corso tra Toscana e Lazio. L'allarme è scattato dopo alcune segnalazioni di persone che ieri sera lo hanno visto immergersi in acqua e non riemergere più. Il lago è stato scandagliato e poco fa è stato individuato il corpo. Il rave party si sta svolgendo a poche centinaia di metri di distanza. Si tratta di un 25enne nato a Londra ma residente nel nord Italia.