Nello zaino 800 grammi di cocaina e 45mila euro: arrestato nel Foggiano

Si aggirava con quasi 800 grammi di cocaina e 45mila euro in uno zaino. Lo hanno scoperto i carabinieri che a San Severo (Foggia) hanno arrestato un 30enne di Reggio Calabria. Alcuni residenti in una zona di campagna del comune foggiano hanno notato l'uomo aggirarsi con fare sospetto e lo hanno segnalato ai carabinieri che sono giunti sul posto e lo hanno individuato. Fermato e perquisito, i militari hanno trovato nel suo zaino 780 grammi di cocaina e oltre 45 mila euro in banconote. I successivi accertamenti hanno consentito di accertare che la cocaina era stata combinata con altre sostanze al fine di amplificarne gli effetti.