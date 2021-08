Ferragosto, controlli della Polizia nel Ragusano: 3 arresti a Vittoria e Comiso

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria, attraverso piani interforze provinciali nei giorni delle festività ferragostane, gli uomini della Polizia di Stato hanno pattugliato le zone rivierasche ove si è concentrata la maggior parte dei cittadini della provincia e dei turisti, per la verifica del rispetto delle misure di contrasto al COVID-19 e quella del “Green Pass” in vigore dal 6 agosto.

Nello specifico, durante uno dei controlli di natura amministrativa, il titolare di un’attività di ristorazione a Scoglitti è stato contravvenzionato in quanto inottemperante alle misure previste dalla legislazione vigente per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Il ristoratore aveva omesso di esporre all’ingresso del locale il previsto cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno dell’attività commerciale sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, non adoperandosi, inoltre, affinché il personale dipendente addetto alla somministrazione dietro al bancone, facesse regolare uso delle mascherine, né adottava misure idonee a garantire la distanza di sicurezza tra gli avventori per evitare assembramenti. Inoltre, avendo gli agenti del Commissariato di Vittoria rilevato anche a distanza musica ad alto volume provenire dal locale, il titolare è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Nel contesto dei servizi gli uomini del Commissariato di Polizia di Comiso hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di Y.M.L, di 29 anni, tunisino, noto alle forze di polizia, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre a Comiso, nella tarda serata del 14 agosto è stato tratto in arresto D.D.I. di 30 anni, di nazionalità rumena, già noto alle Forze dell’Ordine, per i reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex convivente e di un'altra persona.

A Vittoria, lo scorso sabato, personale del Commissariato ha tratto in arresto S.N.,un cittadino algerino di 34 anni, per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, furto e resistenza a Pubblico Ufficiale.