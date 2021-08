Floridia: perde il controllo dell'auto, centra auto in sosta e investe bancarella

Incidente stradale oggi pomeriggio a Floridia con un'anziana donna che è rimasta ferita. L'incidente avrebbe potuto avere più tragiche conseguenze. Il fatto è avvenuto in via Pio Lo Torre, all'ingresso del paese. Una donna alla guida di una Nissan Micra ha improvvisamente perduto il controllo del veicolo e la piccola utilitaria ha centrato una vettura che si trovava parcheggiata sulla strada. Ma non è finita qui. La Nissan non 'governata' ha urtato la bancarella dei meloni che si trovava nel posto. L'ambulante, fortunatamente in quell'attimo, si trovava sul marciapiedi. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha provveduto a soccorrere la conducente ed una pattuglia della polizia municipale che ha eseguito i rilievi sull'incidente.

