Caltagirone, crolla la volta della Chiesa del Carmine: distrutti gli affreschi del 700

Va “in archivio” un altro pezzo del patrimonio monumentale di Caltagirone. Nella giornata di Ferragosto è, infatti, crollata la volta della Chiesa del Carmine, inagibile da diversi anni per motivi di incolumità pubblica. Un crollo, purtroppo, atteso e prevedibile in quanto le infiltrazioni d’acqua, nel tempo, hanno reso sempre più precaria la situazione malgrado fossero stati eseguiti lavori di copertura del tetto della chiesa per cercare di limitare i danni. Cosa che non è stata possibile ottenere per gli affreschi che ornavano la volta della chiesa, realizzati, a metà del Settecento, dal pittore palermitano Bernardino Bongiovanni, e che sono andati perduti.

“Un altro segnale del degrado nel centro storico di Caltagirone – afferma con disappunto l’architetto Giacomo La Puzza, volontario del Fai – e non è il solo. Qualche mese fa è stato incendiato il giardino a fianco del convento dei Cappuccini che fu adibito poi a scuola agraria, completamente vandalizzata. Stiamo parlando di beni architettonici in una città come Caltagirone, patrimonio Unesco. Un altro caso eclatante è quello del Macello comunale, progettato negli Anni 70 dell’Ottocento, abbandonato negli Anni 50 del Novecento, ormai crollato del tutto. Ora, con il nuovo crollo nella chiesa del Carmine – conclude l’architetto La Puzza – un’altra ferita nel centro storico di Caltagirone che, di giorno in giorno, diventa una sorta di città fantasma”.

Uno degli ultimi interventi alla volta del Carmine è stato eseguito quando la chiesa era retta da Don Mauro Ciurca. Fu realizzato un ponteggio per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana. “Ma non ci furono soldi sufficienti per altre opere”, afferma Don Mauro.

La chiesa del Carmine è ora retta da Don Salvatore Di Pasquale, parroco della Matrice Maria Santissima del Monte. “La nostra diocesi - dichiara Don Salvatore – sta facendo una accurata programmazione per il recupero dei beni esistenti nel centro storico, utilizzando al massimo le possibilità offerte dall’otto per mille”.

Intanto, però, gli affreschi della volta del Carmine, sono andati perduti.

Concetto Iozzia