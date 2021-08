Modica, riapre il reparto Covid all'ospedale: ospita 10 pazienti non vaccinati

Aumentano i contagi Covid nel Ragusano e si riapre il reparto dedicato ai pazienti affetti dal virus all'ospedale Maggiore di Modica. L'ASP ha deciso di riaprire il reparto di malattie infettive ai malati Covid, la cosiddetta “zona grigia” dove ci sono i positivi sintomatici non gravi, cioè coloro che non hanno ancora bisogno di terapie intensive o sub intensive. Sono dieci i nuovi pazienti del Maggiore e nessuno di loro risulta vaccinato. Sono sotto costante osservazione perchè in caso di peggioramento verrebbero trasferiti al Giovanni Paolo II di Ragusa o in un altro ospedale siciliano.