Afghanistan, Onu: stop ostilità, nuovo governo sia inclusivo

I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu "hanno chiesto l'immediata cessazione di tutte le ostilità in Afghanistan e l'istituzione, attraverso negoziati, di un nuovo governo che sia unito, inclusivo e rappresentativo, anche con la partecipazione piena, equa e significativa delle donne". In una dichiarazione all'unanimita', i Quindici "hanno sottolineato che devono essere garantite la continuità istituzionale e il rispetto degli obblighi internazionali dell' Afghanistan, nonché la sicurezza e l'incolumità di tutti i cittadini afghani e internazionali".

I membri del Consiglio hanno chiesto "la fine immediata delle violenze, il ripristino della sicurezza, dell'ordine civile e costituzionale e colloqui urgenti per risolvere l'attuale crisi di autorità nel paese e per arrivare a una soluzione pacifica". Infine hanno "riaffermato l'importanza della lotta al terrorismo in Afghanistan per garantire che il territorio non venga utilizzato per minacciare o attaccare alcun paese, e che né i talebani né alcun altro gruppo o individuo sostengano i terroristi".