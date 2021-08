Paura a Kabul in mano ai talebani: caccia casa per casa

Gli Stati Uniti stanno rafforzando il cordone di sicurezza intorno all'aeroporto di Kabul che in serata è stato riaperto per consentire il proseguimento dei rimpatri. I primi 70 italiani sono rientrati ieri a Roma con alcuni collaboratori afghani, ma sono ancora migliaia le persone che cercano di lasciare la città dove, secondo alcuni testimoni, i talebani setacciano casa per casa in cerca di presunti oppositori, donne, filo-occidentali. Nella notte sono arrivati in Afghanistan altri 3.000 soldati americani ma il dipartimento di Stato ha comunque invitato i suoi cittadini a rimanere al riparo ed evitare la zona dell'aeroporto. Ieri 10 persone sono morte nel tentativo di lasciare il Paese, anche aggrappandosi a un aereo in decollo.

Travolto da una valanga di critiche per aver deciso il ritiro dall'Afghanistan, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha difeso le sue scelte affermando che "dovevamo sconfiggere al Qaida, non costruire una nazione" e che nulla sarebbe peggio che "passare la responsabilità ad un altro presidente". Una guerra troppo lunga che lo stesso esercito afghano - dice - non ha voluto combattere nonostante i mezzi messi a disposizione. Ammette però di non aver previsto un' epilogo così drammatico e minaccia i talebani di una "risposta devastante" se interferiranno nelle operazioni di evacuazione. L'Europa guarda preoccupata, in attesa di un'ondata di profughi. Johnson chiede un G7, oggi si riunisce il consiglio Esteri del'Ue. I talebani a Doha cercano alleati. Mosca apre al dialogo.