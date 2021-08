Come funziona il noleggio auto a lungo termine per privati

Il noleggio a lungo termine è un servizio molto usufruito sia dalle aziende che dai privati, perché permette di risparmiare sull’acquisto di una nuova auto e sul suo mantenimento, grazie alle numerose soluzioni di noleggio presenti sul mercato che permettono di depositare o meno una somma iniziale e di pagare un canone mensile che copre tutte le spese relative all’utilizzo del mezzo.

Il noleggio auto per i privati è un servizio nato alcuni anni fa e sin da subito ha avuto molto successo, aprendo le porte ad un nuovo mercato per il settore automobilistico. Le auto disponibili a noleggio sono nuove o aziendali, in condizioni perfette, e sono disponibili tanti modelli differenti.

Il noleggio auto a lungo termine per privati è una soluzione che permette di programmare tutte le spese legate all’utilizzo di un mezzo di trasporto, di eliminare i costi di acquisto e di mantenimento di un’auto e di ottenere numerosi servizi inclusi nel contratto.

Come funziona il noleggio a lungo termine per privati

Il noleggio a lungo termine di un’auto si effettua attraverso un contratto che può durare da 2 fino ad un massimo di 5 anni. Alcune società offrono soluzioni senza deposito iniziale e altre, invece, richiedono il deposito di una somma iniziale che varia in base all’auto noleggiata e il pagamento di un canone mensile.

Il deposito di una somma in anticipo è previsto, nella maggior parte dei casi, quando si richiede in noleggio un’auto con un valore di decine di migliaia di euro e serve come garanzia di pagamento. L’anticipo viene restituito ogni mese sottoforma di riduzione del canone mensile.

Il canone è spesso inferiore alla somma di una rata di un finanziamento per l’acquisto di un’auto, si tratta di una somma di denaro non variabile e questo permette di conoscere in anticipo il costo mensile del canone.

Il costo mensile varia, in genere, in base alla tipologia di auto, al chilometraggio che si prevede di effettuare negli anni, in base al marchio e al modello dell’auto e così via.

Tutti i servizi compresi nella formula di noleggio auto a lungo termine si stabiliscono al momento della stipula del contratto e l’unica voce non compresa è quella del carburante, che rappresenta l’unico costo extra a carico del cliente. Eventuali servizi aggiuntivi a pagamento possono essere inclusi in fase di stipula del contratto e aumentano il costo del canone mensile.

Al termine del contratto è possibile scegliere una nuova auto da noleggiare e aggiungere ulteriori servizi da includere nella nuova rata mensile.

Noleggio auto a lungo termine: quali sono i servizi di base inclusi nel contratto

Generalmente, in un contratto di noleggio auto a lungo termine sono compresi i servizi di base, che sono:

Assicurazione RCA, incendio e furti, kasko.

Cambio stagionale delle gomme;

Soccorso stradale;

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

Servizi Opzionali

Tra i servizi opzionali da aggiungere in fase di stipula del contratto o, in alcuni casi, anche in un secondo momento, troviamo: