Covid, troppi contagi a Vittoria: l’appello della Commissione straordinaria

Il bollettino diffuso giornalmente dell’Asp di Ragusa fa registrare quotidianamente dei dati allarmanti, specialmente per il Comune di Vittoria. Il numero dei contagi Covid continua a crescere in maniera smisurata. La Commissione straordinaria lancia un appello alla popolazione vittoriese invitando tutti ad avere maggiore senso di responsabilità.

“Continua il trend dell’aumento dei contagi da Coronavirus in città. Ogni giorno tutti compiamo sforzi importanti per cercare di gestire un’emergenza sanitaria senza precedenti che continua a destare molta preoccupazione, quindi è necessario continuare a rispettare al massimo le regole e le indicazioni per ridurre il propagarsi del virus. Se vogliamo evitare dolorosi passi indietro occorre collaborazione, senso di responsabilità, rispetto delle regole da parte di tutti. Occorre scongiurare il rischio di ritorno alla “zona rossa” che provocherebbe effetti negativi, non solo sulla libertà personale di tutti ma, anche in maniera gravemente più significativa sul tessuto economico cittadino” – ha commentato la Commissione straordinaria.