Comunali a Cosenza, Pichierri conferma candidatura a sindaco

"Da più tempo sugli organi di informazione e da parte di autorevoli cittadini viene riferito di un mio ipotetico e rocambolesco ritiro dalla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Cosenza.Ciò non è vero, e probabilmente, sono voci messe in campo in maniera pretestuosa e fuorviante per indebolire l'iniziativa messa in campo da tante donne ed uomini per testimoniare la loro presenza nel nuovo Governo della città bruzia". E' quanto afferma il candidato a sindaco di Cosenza, Franco Pichierri. "Donne e uomini anche appartenenti a partiti e movimenti - prosegue Pichierri - hanno segnalato la mia proposta di candidatura a sindaco informando l'opinione pubblica e gli alleati del Centro-destra molti mesi orsono. Si era sperato nell'accelerazione dei lavori affrontati nelle interpartitiche promosse dal Centro-destra cittadino per giungere, in tempi brevi, alla stesura del programma e del candidato unico dello schieramento. Purtroppo, seppur da noi sollecitata, l'iniziativa si è arenata arrivando ad oggi, con un nulla di fatto. Pertanto per noi il tempo è scaduto ed affronteremo, con molta serenità, la prossima competizione elettorale senza sottrarci ai nostri impegni, offrendo alla città di Cosenza un concreto contributo che la riporti agli antichi splendori".