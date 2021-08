Modica, il "Miles" di Plauto: un cast d'eccezione "conquista" il pubblico

Un cast di prim’ordine per una serata di grande teatro nel chiostro di Palazzo San Domenico, a Modica. In scena il “Miles” di Plauto, uno dei lavori più rappresentati del commediografo romano, tra i più prolifici e importanti autori dell’antichità latina. Il testo orginale - nell’adattamento di Giuseppe Pasculli, con la regia di Armando Pugliese – ha subìto una riuscita operazione da “macchina del tempo” e la vicenda Plautina è stata catapultata nei nostri giorni, in una delle tante periferie cittadine. Qui si snodano le vicende del soldato fanfarone Pirgopolinice, ossessionato dalle divise che danno potere e dalle donne conquistate anche con un semplice squardo. “Vittima” delle incredibili avventure raccontate da Pirgopolinice, una umanità variegata fatta di servi, ruffiani, emarginati. Ma, anche, di persone desiderose di vendicarsi del “miles” mettendolo in ridicolo. E questa sorta di “branco” delle periferie si coalizza per preparare un tiro mancino a Pirgopolinice architettando una beffa finale con la complicità delle donne che non sono più merce di conquista del fanfarone per diventare protagoniste di un riscatto personale dai contorni sociali e morali.

Ma le interpretazioni che si possono dare alla commedia di Plauto vanno di pari passo con la vivacità della messa in scena e con il ritmo travolgente del secondo atto quando si prepara e si consuma l’atroce beffa ai danni di Pirgopolinice che diventa un vero e proprio “pallone gonfiato”: la vendetta più atroce per il fanfarone.

A rendere ancora più originale la commedia, l’uso dei dialetti: il siciliano, il napoletano, il toscano, il pugliese. Una contestualizzazione molto gradita dal pubblico.

Lo spettacolo di lunedì sera, inserito nella rassegna “InTeatroAperto” della Fondazione Teatro Garibaldi, ha assunto un significato particolare per uno dei protagonisti, l’attore modicano Andrea Tidona, un “beniamino” del pubblico, come è giusto che sia. Dicevamo di un cast di prim’ordine. Eccolo: Gianfelice Imparato (Palestrione), Andrea Tidona (Pirgopolinice), Daniela Marazita (Acroteleuzia), Massimo Reale (Periplecomeno), Silvia Siravo (Filocomasia), Alessandra D’ambrosio (Milfidippa), Giacomo De Cataldo (Pleusicle), Alessandro Calamunci (Sceledro), Maria Luisa Fravili (Curiona/Lucrona).

Il “Miles di Plauto” è una produzione “Teatro della Città”.

Concetto Iozzia

NELLA FOTO: Andrea Tidona (a sinistra) e Gianfelice Imparato