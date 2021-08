Traffico bloccato sulla Statale 114 tra Augusta e Melilli per un incendio

Sulla strada statale 114 "Orientale Sicula" il traffico e' provvisoriamente bloccato in prossimita' dell'insediamento industriale in Contrada Bondife, nel siracusano, per la presenza di un incendio ai margini della carreggiata. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, e' sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilita' - provvisoriamente deviata su strade secondarie allo svincolo di Augusta in direzione Siracusa e a quello di Melilli in direzione Catania - e per il ripristino della normale circolazione nel piu' breve tempo possibile.