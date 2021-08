Morto a Priolo giovane papà ucciso da male incurabile

Un papà di Priolo è morto a 39 anni, non riuscendo a vincere una difficile battaglia per la vita. La vittima è Lorenzo Carpinteri. Tempo fa gli avevano diagnosticato un brutto male. Lorenzo sostenuto dall'affetto della sua famiglia ha cercato di superare questo male incurabile che lo ha colpito in un posto insidioso del corpo. Ma ogni tentativo di strapparlo alla morte, è risultato vano. Lascia la moglie ed i figli. I funerali verranno celebrati domani alle 15 nella Chiesa di Santa Chiara a Priolo.