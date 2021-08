La verità di Selvaggia Lucarelli sulla vacanza da incubo in una villa di Noto

Selvaggia Lucarelli annuncia in un lunghissimo post che adirà alle vie legale per la sua vacanza da incubo a Noto. La blogger lo scrive in lunghissimo post su Facebook che pubblichiamo integralmente. La giornalista tira in ballo pure siti locali che avrebbero omesso alcune verità da lei denunciate e contesta l'operato dell'agenzia immobiliare a cui si era rivolta per le sue vacanze netine.

L’agenzia che ha fatto da tramite col signor Tino Di Rosolini, proprietario della villa che ho affittato a Noto, ha replicato (con un discreto coraggio) che IO NON HO SALDATO IL CONTO e quindi avrei cercato pretesti per fare vacanze a scrocco. La loro tragicomica versione viene ripresa da alcuni giornali locali che naturalmente non sentono la mia versione e titolano che “non ho pagato il conto”. La premessa: tu ordini una tv e ti arriva a casa un pacco di sale e paghi il conto? E poi, in effetti, chi non si rovinerebbe le vacanze per non pagare le vacanze? Ma soprattutto, questi di Compass Cultura non hanno un avvocato che consigli loro di NON peggiorare la situazione? Dire che siamo andati via per non pagare con conseguenti titoli di siti è un ulteriore danno, di cui risponderanno. Soprattutto, però, questi mistificatori raccontano una storiella molto fantasiosa su come sarebbero andati i fatti, fatti che mi tocca riassumere qui (e vi garantisco che è un riassunto, perché i problemi erano costanti e quotidiani). Partiamo dall’inizio. Mi consiglia la villa a Noto un amico del posto, che però non c’è mai stato. E’ a ridosso dell’oasi di Vendicari. Vedo le foto su Airbnb e sul sito di Compass Cultura: Sarayi Lodge. Sembra oggettivamente bellissima, mobilio etnico, piscina in stile balinese, idromassaggio, palestra. Io e Lorenzo la affittiamo per il periodo 29 luglio/18 agosto per me, figlio, fidanzata. Ci viene chiesto un bonifico ESTERO di 2000 euro come anticipo (effettuato), con accordo di saldare il resto via bonifico alcuni giorni dopo l’arrivo. Leggo poi su un altro sito che affitta la villa che il proprietario vuole solo denaro in contanti. Vedo che la villa era anche su Booking (volevo leggere le recensioni) ma è stata tolta. Arriviamo il 29 ed entriamo nel vialetto. Notiamo con sconcerto una prima gabbia con due grossi cani, tra le loro feci. Pochi metri e c’è una seconda gabbia sulla destra, con altri due cani di grossa taglia che ci abbaiano. Accanto alla gabbia dei cani c’è un’altra gabbia con dentro una vasca abbandonata e immondizia. Poi una roulotte. Accanto alla roulotte una casetta di legno con della roba accatastata davanti e un canniccio aperto sulla destra dietro al quale c’è un cumulo di rifiuti, decine di buste dell’immondizia, mobilio. Penso che i cani siano lì provvisoriamente e poi portati via, mi sembra surreale che qualcuno pensi di affittarmi una casa con dei cani in gabbia e che comunque li tenga lì sempre con 40 gradi. Entriamo in casa con due responsabili di Compass, Francesco e Francesca. Finestre e porte sono tutte aperte. Sono entrati calabroni e salamandre in casa (che riprendiamo). La prima sorpresa: non c’è aria condizionata, se non nelle camere da letto. Cucina/salone/angolo palestra e bagni ne sono sprovvisti. Dunque la dicitura “aria condizionata” sul loro sito è ingannevole. E qui già mi viene un colpo. Fa caldissimo, non avrei mai e poi ma affittato una casa in Sicilia senza aria condizionata ovunque, anche perché il nostro cane è cardiopatico. Ci spigano poi che l’immondizia la dobbiamo mettere in sacchi che porterà via un ragazzo, Luca, che viene la mattina alle 9,00 per pulire la piscina, accendere la pompa e innaffiare per 1 ora e mezzo al giorno. Penso che separerò comunque la plastica dal resto, anche se non mi viene detto, cosa che farò sempre. Quando rimaniamo soli iniziano le prime perplessità. Il lungo vialetto della villa in campagna è totalmente buio. Neanche una lucina se non davanti la porta di casa. Esce pochissima acqua dal rubinetto di un bagno, pochissima da tutti i bidet. La vasca idromassaggio (vecchia) è otturata. Uno dei lavabi pure. L’acqua ristagna a lungo e va giù dopo aver formato aloni scuri di sporco. I cani restano lì, abbaiando, soli, al caldo, nelle loro feci. Supponiamo che li abbeveri e nutra Luca, che nel frattempo è sempre in giardino che vaga. La casa ha le pareti di vetro su tutto il perimetro, bagni compresi, e c’è costantemente un estraneo che passa davanti casa, piscina, giardino. Mattina e pomeriggio. Giorno dopo giorno, scopriamo magagne di ogni tipo. Lasciamo l’immondizia davanti alla porta e rimane lì per giorni, abbandonata, al caldo, talvolta con animali che la notte la aprono. La piscina è spesso sporca perché Luca si dimentica di accenderla. Ci facciamo spiegare come farlo da soli. Funzionano 4 bocchettoni su 6. Lorenzo inizia a chiamare Luca costantemente per chiedere aiuto a fronte di mille casini. (parlano i tabulati, decine e decine di chiamate a tutte le ore) C’è un rubinetto esterno in una zona denominata bar (con frigoriferi spenti, lasciati lì e uno funzionante), lui lo apre per riempire la ciotola di Godzilla e tira un urlo. Ha preso una scossa fortissima. Chiama Luca. Non ci avviciniamo più al rubinetto esterno. La doccia accanto alla piscina la usiamo qualche volta, poi d’un tratto il rubinetto SALTA letteralmente in aria per la pressione. Chiamiamo Luca. “C’è un problema di pressione, qui ci sono i tubi di gomma”, dice. Da quel momento non la usiamo più. Dopo qualche giorno uso la lavastoviglie. Salta la luce. Con le piastre cotture idem, salta la luce. Chiamiamo Luca che ci insegna a riattaccare la luce dal contatore esterno. Lavo i piatti a mano e in vacanza, francamente, a 500 euro al giorno, mi scoccia alquanto, ma vabbè. Poi, dopo qualche giorno, il 6 agosto, va via anche il segnale wi-fi. A quel punto, sommando i problemi che fino a quel momento avevamo tollerato per non rovinarci la vacanza e che ci parevano comunque sopportabili, abbiamo chiamato l’agenzia. Ci viene risposto che “ha problemi l’operatore”. Dopo due giorni ci insospettiamo, chiamiamo l’operatore e scopriamo che il wi-fi funzionava con una ricaricabile, erano finiti i giga, si sarebbe riattivata a settembre. A quel punto, più che infastiditi per la bugia, mandiamo messaggi con il dettaglio dei problemi, chiedendo di risolverli. Viene la figlia del proprietario con gli idraulici e ci porta una nuova scheda telefonica per il wi-fi. (a dire il vero ce la porta una seconda volta, ma vabbè) Viene sturata la vasca, per il flusso d’acqua dei bidet “dobbiamo cambiare un pezzo”. Mai più visto nessuno. Viene controllato il lavabo fuori per la scossa presa, il contatto che fa la lavastoviglie. La luce in casa continuerà a saltare accendendo il forno e le piastre. Scopriamo che sotto il divano del salotto c’è una carabina. Io ero in casa con una carabina, un minore che poteva maneggiarla per curiosità quando non ero in casa e nessuno mi ha avvisata. Poi, qualche giorno dopo, inizia a saltare la luce e non più dal nostro contatore ma per guasti Enel. E lì la bella scoperta. Non rimaniamo solo al buio, ma anche senza acqua. La casa dei sogni non è allacciata alla rete idrica ma ha una trivella. Tutti i giorni ore così, soprattutto la sera. Nessun generatore elettrico, nessun sistema di acqua a caduta, nulla. Soprattutto, nessuna luce d’emergenza, anche una sola in giardino. Una candela, NULLA. Onestamente, abbiamo anche paura. Soli in campagna al buio, con due ragazzi, cani che abbaiano, oscurità totale. L’11 agosto va via la corrente dalle 17,09. Avviso l’agenzia che siamo al buio, senza acqua e aria condizionata in quella situazione. Era il giorno dei 49 gradi famosi a 20 km da dove siamo noi. Non viene nessuno, non ci viene prospettata alcuna soluzione. Alle 23,30 con il cane che per poco non moriva decidiamo di andare a dormire in hotel a Siracusa trovando due stanze con grande difficoltà: 400 euro, in un Mercure. Nessuno ci chiama il giorno dopo, mai sentito il proprietario per un sostegno, una rassicurazione. Il responsabile dell’agenzia ci dice che sta poco bene, posso parlare anche con una sua collega. Chiediamo alle strutture vicino e quasi tutti ci dicono che hanno messo i generatori perché i guasti ci sono ogni anno. Il giorno dopo, sempre con guasti Enel, alla luce delle nostre lamentele che riassumevano la situazione tragica (sempre senza alcun tipo di atteggiamento collaborativo, con risposte tipo “avete problemi di poco conto”) ci invitano ad andar via il giorno seguente, a saldare il conto togliendo le notti in cui non saremmo rimasti lì (5) e tenendo 1000 euro come risarcimento per la notte fuori. Insomma, il 12 agosto ci viene detto “visto che vi lamentate, andate via”. Già, dove? Mille telefonate, amici che si sono mobilitati, niente. Per la verità avevamo iniziato a cercare da giorni soluzioni alternative ma nulla o prezzi esorbitanti. Nel frattempo ogni nostra lamentela veniva ignorata. Luca sempre in giardino nonostante chiedessi che stesse solo 1 ora e mezzo come pattuito, i cani sempre lì nonostante abbia mandato video all’agenzia e mi sia lamentata con la figlia del proprietario dicendo che non si trattano così gli animali. E poi l’immondizia. Mi sono documentata sul sistema di smaltimento a Noto. Ho visto cosa c’è sulle strade. lo scempio. Chiedo i mastelli per la differenziata, non ci sono quindi domando se lì si paga la Tari. Nessuno risponde alle pec finché non comincio a scrivere sui social. L’agenzia dice che la Tari non la riguarda, che loro sono siciliani quindi molto sensibili al tema rifiuti e riferirà al proprietario. Chiedo via messaggio che il proprietario Tino Di Rosolini MI CHIAMI. Niente. Io non l’ho mai visto e mai sentito durante tutto il soggiorno, Lorenzo lo ha visto 1 volta davanti al cancello al nostro arrivo, gli ha lasciato delle cose da mangiare. Così sensibili che affittano una villa con una specie di discarica fai da te in giardino. La mattina del 15, perfino a Ferragosto, vado in giardino e trovo Luca che autorizzato non da me mi sparecchia la tavola abbandonata durante il solito blackout la sera prima. Sta buttando tutto -vetro plastica umido- in un sacco. Gli dico che non si fa. Che esigo sapere come smaltisce la mia immondizia. Inizia a balbettare. Dice 4 cose diverse. Prima che la lascia fuori, poi che la porta in discarica, poi che separa lui le cose, poi che ha i mastelli. Gli chiedo di mostrarmeli. Sparisce e torna con due secchi azzurri del vetro. Gli dico che i mastelli sono 5 e di colori diversi. Balbetta. Naturalmente registro. Come registro la telefonata che l’ultimo giorno faccio io al proprietario in cui lui, con tono sprezzante, mi dice che devo farmi curare, che lui non aveva obbligo di fornirci energia alternativa, che io sono lì con “l’ultimo fidanzato che mi sono portata in vacanza”. Troviamo una stanza in un hotel vicino Catania per due notti. Annunciamo la partenza anticipata all’agenzia il giorno prima, chiediamo di lasciare la casa dopo che verranno a controllare che sia tutto in ordine. Nel frattempo infatti, siamo entrati in contatto con un tizio che aveva affittato la villa la stagione precedente. Era furioso nel raccontarci gli stessi problemi patiti, compresa la presenza di estranei, la luce che saltava e successive comunicazioni tra legali. Gli erano stati attribuiti danni inesistenti per non risarcirlo, ci diceva. Dopo grande fatica pure per sapere chi sarebbe venuto a vedere la casa e prendere le chiavi, si presenta il dottor Tino Di Rosolini che finalmente conosco. Ora, ci sarebbe da scrivere un libro su quei 20 minuti di discussione, ma ne parlerò meglio davanti a un giudice. Dico solo che il signore lamentava perfino il fatto che mi svegliassi tardi la mattina (mi preoccupa alquanto che sapesse i miei orari di sveglia, è inquietante), diceva che aveva fotografato i miei capelli nella vasca (altra cosa inquietante) , diceva che i cani stavano lì perché nel contratto non ho chiesto che non ci fossero cani, che la discarica in giardino non fa parte della proprietà affittata (è nel giardino, chissà perché no), diceva che mi vede dall’espressione che sono malata e lui lo sa perché è medico e, soprattutto, che la differenziata A NOTO si fa come dice lui, con 4 bidoni non forniti dal comune, che lui paga la Tari ma “chi è lei per chiedermi di dimostrarlo, IO SONO TINO DI ROSOLINI, lei chi è???”. Spesso si avvicinava a 10 cm da noi, brandendo il telefono, urlando, facendosi minaccioso, aggredendo perfino verbalmente mio figlio di 17 anni che lo accusava di mentire. Insomma, una disgrazia. Dico davvero. Io una cosa così non l’ho mai vista in vita mia. Alla fine gli ho chiedo se almeno quel povero Cristo che tiene lì tutto il giorno a guardare cosa fanno gli ospiti lo ha assunto. “Lui è assunto dall’agenzia, la Compass, vuole vedere l’Inps?”. Ecco sì, visto che quest’uomo, medico del 118, è candidato sindaco di Rosolini e Salvini, in precedenti occasioni, è venuto pure a sostenerlo, vorrei sapere da chi è assunto. Vorrei sapere se Tino Di Rosolini paga la Tari per quell’utenza, presso il Sarayi Lodge (l’ufficio tributi che ho chiamato mi ha detto che non c’è utenza Tari lì). Immagino la paghi visto che è proprietario di immobili milionari (accipicchia, ha guadagnato bene, beato lui) E se la paga perché non ha i mastelli. Vorrei risposte dal sindaco: come fa un turista a fare la differenziata obbligatoria se il locatore non fornisce mastelli e soluzioni? Vorrei anche sapere anche questa cosa della Compass e dei bonifici esteri, quanto dichiarano, cosa pagano di tasse e dove le pagano. Vorrei sapere se a fronte di tutto questo, voi avreste saldato il conto o vi sareste riservati di chiedere i danni per vacanza rovinata. Ecco, io non racconto favole. Ho video, messaggi, foto. Autorizzo Compass a pubblicare TUTTI I MESSAGGI che ci siamo mandati, a dimostrare a tutti quanta felicità c’era nel mio soggiorno e in quello di chi era con me. Il resto, in altre sedi.