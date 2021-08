Università di Catania, per Arwu tra i migliori 400 Atenei del mondo

L'Ateneo di Catania, secondo la prestigiosa classifica internazionale Arwu 2021 stilata dall'Università Jiao Tong di Shanghai, si colloca nella fascia delle migliori 400 università al mondo e all'undicesimo posto a livello nazionale con lo stesso punteggio della Cattolica Sacro Cuore di Roma, della Normale di Pisa e degli atenei di Bari, Genova, Pavia, Perugia, Trento e dell'Università San Raffaele. L'ateneo ha ottenuto punteggi positivi per il numero di articoli indicizzati in Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index, per rendimento pro capite, per il numero di ricercatori altamente citati e per il numero di articoli pubblicati su riviste di Nature e Science. Tra le università del Sud soltanto la "Federico II" di Napoli (inserita nella fascia 301-400 insieme con la "Bicocca" di Milano) si posiziona davanti a quella di Catania (fascia 401-500). A livello nazionale la "Sapienza" di Roma, Milano, Padova e Pisa sono le migliori avendo conquistato una posizione nella fascia 151-200, davanti al Politecnico di Milano e agli atenei di Bologna, Firenze e Torino (201-300). Gli altri atenei siciliani: Palermo nella fascia 501-600 e Messina nella fascia 701-800.