Due anziani trovati morti in casa a Milano

Due anziani coniugi, lei di 81 anni e lui di 73, sono stati trovati entrambi morti nella loro abitazione a Milano. Di entrambi non si avevano notizie da alcuni giorni. I carabinieri della compagnia di Porta Magenta sono intervenuti con il personale del 118 e i vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi. L'appartamento era in ordine e chiuso dall'interno con le chiavi inserite nella serratura. Il personale medico intervenuto e il medico legale non hanno rilevato, a una prima ispezione, la presenza di segni di violenza sui corpi dei coniugi, entrambi già affetti da diverse patologie debilitanti. Sono in corso indagini e rilievi a cura di personale del Nucleo Investigativo di Milano mentre le salme, in attesa di esame autoptico, sono state poste a disposizione dell'autorità giudiziaria.