Siracusa, presunto spacciatore arrestato da agenti delle "Volanti"

Nell’ambito dei continui controlli finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusane, agenti delle Volanti, intervenuti in Via Algeri, hanno arrestato un giovane siracusano, di 26 anni, per possesso ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Lo spacciatore è stato sorpreso dai Poliziotti mentre era intento a sistemare delle bustine di cellophane all’interno di una cassetta di sicurezza in metallo. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, accortosi degli agenti, opponeva una violenta resistenza all’arresto, scagliandosi con calci e pugni contro di loro, tanto da rendere necessario l’intervento di una seconda volante per metterlo in sicurezza. L’arresto è stato reso difficoltoso anche dall’intervento di altri due giovani, anch’essi noti alle forze dell’ordine, residenti nello stesso stabile che, richiamati dalle urla dello spacciatore, sono usciti nel pianerottolo, insieme al cane di uno dei due, minacciando gli agenti. I poliziotti, arrestato il giovane, accertavano che all’interno della cassetta di sicurezza erano contenute 23 dosi di hashish, 3 di marijuana e circa 130 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.