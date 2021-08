Siracusa, con un'accetta insegue la ex ed il figlio:"Vi ammazzo"

Armato di accetta minaccia di uccidere la ex moglie e il figlio. Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno eseguito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento nei confronti di un siracusano di 56 anni. L'uomo ha l'obbligo di mantenersi a una distanza di almeno 100 metri dalle ex moglie e dai figli e di non comunicare con loro con qualsiasi mezzo. La misura scaturisce dalle violenze dell'uomo che, tra il 2017 e il 2019, ha minacciato di morte la ex moglie, presa piu' volte a calci anche durante la gravidanza. L'uomo, inoltre, ha tempestato di chiamate e di messaggi la moglie, arrivando a inseguire lei e il figlio per strada brandendo un'accetta e minacciando di ucciderli. Un inferno che ha determinato la decisione della misura cautelare.