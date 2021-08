Due milioni di turisti in Sicilia, Razza: " Si moltiplicano i contagi tra i giovani"

"Tutte le regioni italiane turistiche avevano chiesto di individuare un parametro diverso per la popolazione. In Sicilia noi avremmo nel mese di agosto oltre due milioni di turisti e questo vuol dire moltiplicare in maniera molto forte i contagi, soprattutto tra i più giovani che frequentano i locali e che trovano occasioni di incontro molto più ravvicinate e molto più frequenti". Lo ha detto l'assessore della Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, a 'Prima Linea' di Telecolor. "Ma non vuol dire - ha aggiunto l'assessore Razza - che sia il turismo la causa della crescita dell'epidemia perché chi viene in Sicilia è ben accetto. La dimostrazione l'abbiamo data quando abbiamo previsto le aree tamponi nei Parchi Archeologici che, infatti, sono stati presi d'assalto da turisti da tutto il mondo".

"Se si aumentano i posti letto, ritornando ai livelli di marzo, lo si fa perché si vede crescere il numero dei contagiati e quindi ci guida il principio di precauzione. Se non lo avessimo fatto - aggiunge Razza - con questa crescita di ricoverati, saremmo probabilmente stati accusati del contrario".

"Abbiamo un grande tema che è quello di quanti non si sottopongono al vaccino - ha aggiunto l'assessore Razza - e oggi oltre il 90% degli occupanti delle terapie intensive sono appunto non vaccinati. Dobbiamo abbandonare queste pulsioni ideologiche e ricordare a tutti i cittadini che la vaccinazione oggi è l'arma più importante a nostra disposizione".

"Posti in terapia intensiva che si moltiplicano non appena si rischia il cambio di colore. Un film già visto a novembre 2020 quando la Sicilia rischiava la zona rossa e che si ripete adesso alle soglie del giallo. L'ordinanza di Musumeci è confusa e contraddittoria". Lo scrive in una nota il deputato siciliano di Leu Erasmo Palazzotto. "E l'assessore Razza, invece di fare l'offeso con chi gli chiede conto dei numeri - aggiunge - farebbe bene a riflettere sui suoi errori visto che la Sicilia è ultima tra le regioni italiane nel rapporto dosi somministrate per abitanti. Farsi da parte sarebbe quantomeno doveroso".