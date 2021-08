Un sessantenne è stato soccorso al largo di San Leone ad Agrigento, nei pressi dello stabilimento di pubblica sicurezza, dal vigile del fuoco, libero dal servizio, Antonio Piazza e da un giovane extracomunitario: Benjamin. I due, con il pattino, hanno raggiunto l'uomo - un agrigentino - in difficoltà per le forti correnti del mare, riportandolo in spiaggia. Era stata allertata anche la Capitaneria di porto.