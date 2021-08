Camioncino contro arco danneggia Porta Messina a Taormina

E' stato transennato dai vigili del fuoco lo storico arco di porta Messina, noto accesso del corso Umberto, via principale di Taormina. L'intervento si è reso necessario dopo che un camioncino per la consegna di merci ha sbagliato manovra ed ha impattato contro il varco che fa parte dell'antica cinta muraria. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno sanzionato il conducente. In corso accertamenti per verificare la solidità dell'arco.