Ispica, avevano rubato 390 chili di carrube: arrestati sei cittadini rumeni

Gli agenti del Commissariato di polizia di Modica e i militari della Compagnia carabinieri hanno arrestato sei cittadini rumeni che avevano rubato 390 chili di carrube in un terreno di contrada Graffetta, in territorio di Ispica, al confine con Pozzallo. L'operazione congiunta di carabinieri e polizia ha consentito l'arresto in flagranza delle sei persone che sono state poste ai domiciliari. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.