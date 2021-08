Discarica davanti i cancelli dell'ex Fiat di Termini Imerese

L'area davanti ai cancelli della ex Fiat di Termini Imerese è stata trasformata in discarica e una parte del parcheggio adiacente occupata abusivamente. Sono tantissimi i sacchi di spazzatura accatastati davanti ai cancelli della ex fabbrica automobilistica.

Il sindaco Maria Terranova ha emesso un'ordinanza con la quale ha chiesto "alla società Blutec Spa in amministrazione straordinaria, come rappresentata dall'organo commissariale, di rendere inaccessibile e sgomberare l'area del parcheggio adiacente allo stabilimento di proprietà della stessa società entro sette giorni e di provvedere, entro il termine sopra assegnato, alla pulizia dei luoghi oggetto dell'occupazione abusiva". Nella zona dell'ex fabbrica è stata occupata da decine di camperisti che hanno trascorso in quella zona le settimane a ridosso del Ferragosto.