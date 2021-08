Agrigento, nella Valle dei Templi cinema e arti visive con la rassegna "Kinéma"

La Grecia e il cinema, il classico e il contemporaneo, la storia e il presente. Sono queste le radici di Kinéma la rassegna di cinema e arti visive curata da Leandro Picarella, che animerà il Parco della Valle dei Templi dal 19 al 21 agosto, per tre giorni di proiezioni e incontri- aperti al pubblico e gratuiti- dedicati al meglio del cinema contemporaneo e ai suoi protagonisti, in un luogo di straordinaria bellezza: ai piedi del Tempio di Giunone, nel parco archeologico e paesaggistico più esteso del mondo- circa 1300 ettari- Patrimonio Culturale dell'Umanità, UNESCO.

Un festival che non è soltanto una rassegna di cinema, ma un laboratorio creativo che offre uno spaccato culturale ampio e all’avanguardia, fra cinema fotografia, teatro e giornalismo.

Letizia Battaglia, Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Pietrangelo Buttafuoco, Corrado Fortuna e Ornella Sgroi sono i protagonisti di questa edizione che celebra la Sicilia ma con un respiro internazionale, e ospita una selezione di film e cortometraggi capaci di abbracciare temi e sensibilità diverse.

Si apre giovedì 19 agosto con la proiezione del pluripremiato film di Emma Dante Le sorelle Macaluso, riconosciuto e celebrato dalla stampa cinematografica con due Premi alla Mostra del Cinema di Venezia 2020, ben 5 Nastri d’Argento, e 6 nomination ai David di Donatello.

La seconda giornata di Kinéma, venerdì 20 agosto è un omaggio a Franco Battiato attraverso quello che fu il suo esordio dietro la macchina da presa e che valse al “maestro” il Nastro d’argento come miglior regista esordiente: “Perdutoamor” (2003), film autobiografico che racconta la vita dell’artista dalla sognante infanzia siciliana alle prime esperienze nella Milano degli anni Sessanta, in cerca di una strada nell’arte e nella vita. A ricordarlo saranno gli amici e collaboratori di Battiato: Corrado Fortuna, l’attore che nel film interpreta l’alter ego del musicista, e il giornalista Pietrangelo Buttafuoco.

Ospite d’onore della manifestazione, sabato 21 agosto, è Letizia Battaglia, una pioniera della moderna fotografia, la donna universalmente riconosciuta come una delle figure più importanti dello scenario contemporaneo, non solo per le sue fotografie saldamente presenti nell’immaginario collettivo, ma anche per il valore civile ed etico di tutta la sua produzione.

Kinéma vuole celebrare la grande fotografa dedicandole la serata di chiusura del festival, con la proiezione del film La Mia Battaglia di Franco Maresco, un ritratto sotto forma di conversazione tra il regista e la fotografa che è anche un racconto intenso e inedito della città che la Battaglia ha reso nota al mondo per la sua violenza efferata ma senza dimenticare la grazia, l’innocenza e la voglia di non arrendersi.

La vita di una donna è anche al centro di Lui e Io, il cortometraggio di Giulia Cosentino che arriva a Kinéma dopo essere stato in concorso al prestigioso Torino Film Festival.

La madrina della kermesse, scelta per Kinéma è Ester Pantano; l’attrice rivelazione dell’anno reduce dal grande successo della serie TV Màkari, porterà per mano gli spettatori nel magico mondo delle arti e della Valle dei Templi.

NELLA FOTO, Ester Pantano - ©Lucia Iuorio_Medium Res