Siracusa, al Parco Archeologico "La Divina Commedia" raccontata ai bambini

Annamaria Piccione, nota scrittrice siracusana, inaugurerà giovedì 19 agosto alle 19, un ciclo di incontri culturali voluti dal Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa.

Il luogo scelto per questa prima serie di presentazioni è l’anfiteatro romano, nell’area monumentale della Neapolis a Siracusa, uno spazio accogliente e pregno della storia della città aretusea.

L’ultimo libro della Piccione, La Divina Commedia raccontata ai bambini – Mondadori Editore, verrà presentato al pubblico dalla stessa scrittrice, che da molti anni scrive quasi esclusivamente per ragazzi e ha pubblicato circa cento testi per ogni fascia d'età su temi come legalità, intercultura, emigrazione, razzismo e guerre. Dopo una introduzione alla conversazione di Pucci Piccione, alcuni brani del libro verranno letti da Sebastiano Lo Monaco, tra i più noti protagonisti di grandi successi teatrali e cinematografici. L’ingresso è consentito liberamente fino ad esaurimento posti.