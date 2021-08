Solarino, prende a ceffoni dirigente dell'Anagrafe: bloccato utente irascibile

Pretendeva dall'ufficio anagrafe di Solarino un cambio di residenza immediato. Atto che si può concedere, però, dopo le opportune verifiche. Ma l'utente, I.R. non ha gradito la risposta delle due impiegate dell'ufficio municipale di piazza del Plebiscito ed è andato su tutte le furie. Quella di ieri mattina è stata una giornata da 'incorniciare' per i dipendenti comunali di Solarino. Alle urla del cittadino, si è presentato allo sportello il dirigente dell'Anagrafe, Tony Listo, che ha cercato di portare alla ragione l'utente irascibile, spiegandogli che non era possibile ottenere il documento richiesto lampo e stampo. Come reazione, Listo è stato aggredito, beccandosi un ceffone. Mentre all'Anagrafe di Solarino c'era il parapiglia, si trovavano a passare i carabinieri, la Stazione è a pochi metri dal Municipio, che sono entrati ed hanno bloccato I.R. che è stato portato in caserma per essere interrogato e successivamente segnalato alla Procura della Repubblica di Siracusa. I.R., inoltre avrebbe avuto motivi di rancore nei confronti del dirigente dell'Anagrafe, in passato in forza al Comando della polizia Municipale. "Tu sei quello che mi hai multato, sei un pezzo di m..." avrebbe urlato l'utente. I.R. è soggetto già noto alle forze dell'ordine di Solarino.

L'aggressione ai dipendenti dell'Ufficio è stata condannata dal sindaco di Solarino, Seby Scorpo. Il primo cittadino ha "espresso vicinanza e solidarietà ai dipendenti comunali componenti l’ufficio anagrafe, in particolare al Dirigente dottor Listo, per la vile ed ingiustificata aggressione subita questa mattina da parte di un cittadino solarinese. La violenza è un atto di inciviltà assoluta e mai legittima, che sarà giudicata dalle competenti autorità già informate del fatto, che condanniamo senza se e senza ma. Un caloroso abbraccio da parte di tutti noi, ai nostri dipendenti e ai loro familiari".