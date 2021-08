Ponte sullo Stretto di Messina, Giovannini: non c'è alcun progetto

''Oggi non abbiamo un progetto pronto per fare il ponte di Messina. Il progetto dell'epoca non è attuale e non c'è un progetto pronto. Non c'è quindi neanche un costo associato, senza parlare dell'impatto economico, sociale e ambientale di un progetto come quello. Quel progetto non ha risposto alle prescrizioni di impatto ambientale e quindi fondamentalmente non è operativo. Il governo è pronto a procedere con uno studio di fattibilità tecnico-economico per valutarne la fattibilità di alcune alternative, avendo scartato i tunnel''. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, lo sottolinea in occasione di Festambiente, la manifestazione di Legambiente a Ripescia.