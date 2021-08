Ragazzino di 16 anni scomparso a Monselice: il papà diffonde la foto

Un ragazzino di 16 anni ha fatto perdere le tracce da 24 ore ed il padre ha diffuso la foto di Matteo nella speranza che qualcuno lo abbia visto. Il genitore ha scritto su un social "questa è la foto di mio figlio Matteo anni 16, si è allontanato ieri mattina da casa, arrivato a Monselice in centro lascia la bici bianca da donna , poi dalle ore 8,15 scompare e non rientra a casa. Potrebbe avere anche il ciuffo dei capelli raccolto , nello zaino ha anche una giacca soft shel Decathlon, indossa pantaloni blu Jordan con banda bianca, maglietta bianca a macchie viola. Vi prego di contattarmi o contattare la locale stazione Carabinieri 042972102 o centrale operativa 3346844898 posta in zona fiera a Monselice, nel Padovano.