Incinta, non si vaccina, viene contagiata dal Covid e ha un parto prematuro. Ora è in gravi condizioni, ricoverata in ospedale, cosi' come il suo bambino. Accade a Napoli, e ne dà notizia il quotidiano Il Mattino. La donna, 31 anni e madre per la quarta volta, e' stata ricoverata il 10 agosto al sesto mese di gravidanza nel reparto di Ostetricia e ginecologia del Policlinico Federico II già positiva.