Festa con 300 persone al 'Casa Cuba' a Palermo: locale chiuso per 5 giorni

- Festa con 300 persone in un locale di Palermo che e' stato chiuso. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo e pattuglie della Divisione Polizia Amministrativa di Sicurezza della questura hanno effettuato un accesso presso il Casa Cuba di via Messina Marine, adibito di fatto a discoteca. L'attivita' informativa svolta dalle Fiamme Gialle aveva permesso di rilevare che l'evento era ampiamente pubblicizzato sui social media quale festa privata. Giunti sul posto sono stati trovati all'intrno circa 300 clienti, intenti per lo piu' a ballare, non rispettando le disposizioni in ordine al distanziamento interpersonale. Pertanto, si e' proceduto a verbalizzare il titolare della struttura e l'organizzatore dell'evento con una sanzione pecuniaria da 400 a mille euro. Contestualmente, e' stata diposta la sanzione accessoria di 5 giorni di chiusura a partire dal 18 agosto. Inoltre, grazie all'intervento dell'unita' cinofila delle Fiamme Gialle con il cane Elisir, e' stato sanzionato un cliente per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini del consumo personale. Altre sostanze stupefacenti sono state rinvenute nel corso dei controlli nelle immediate adiacenze del locale. Si e' proceduto quindi a far defluire tutti ai fini di un controllo capillare del possesso del previsto Green pass, e successivamente si e' proceduto alla chiusura del locale.

(fotoarchivio)