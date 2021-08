Missionario di Palermo eremita in montagna: "Tolgo il disturbo"

"Tolgo il disturbo staccandomi da tutto e da tutti rimanendo in montagna". Il missionario laico Biagio Conte, fondatore della Missione speranza e carita', cittadella dei poveri di Palermo, prende la sua decisione dopo quaranta giorni di digiuno, preghiera e isolamento. "Siamo diventati responsabili e fautori nel produrre nuove poverta' - afferma - nuove emarginazioni, disagi mentali, depressioni, suicidi e nuovi senza tetto e profughi lasciati alla deriva. E' chiaro che chi parla con questi toni non sempre e' gradito, per questo togliero' il disturbo, cercando di non essere piu' assillante e invadente, come pensa una parte di questa malata societa'; ma un giorno la verita' verra' a galla".

Il missionario si era ritirato in montagna e nel silenzio il 9 luglio: "Saro' immerso nella preghiera, nella penitenza e nel digiuno (solo a pane e acqua) contrastando cosi' l'escalation del male, il proliferale della immoralita', delle ingiustizie e delle violenze in tutte le citta' e in tutti i paesi del mondo. Ma c'e' ancora una speranza: per rispondere e vincere tutto questo malessere, compreso il Covid di cui siamo pure noi responsabili, dobbiamo insieme unirci in preghiera, in penitenza e digiuno. E' doveroso ritornare al buon Dio e al nostro prossimo, per ricostruire tutti insieme un mondo di vera giustizia e di vera pace. Non posso piu' accettare una societa' in cui domina l'immoralita': non abbiamo piu' rispetto e tutela del nostro corpo e degli altri. Con tutto questo mal di vivere abbiamo alterato e trasformato l'essere umano in oggetto, ci usiamo e ci gettiamo, siamo diventati spazzatura. Adesso basta".