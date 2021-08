Habitué dei furti in casa, 41enne arrestato a Monreale

Con l'accusa di tentato furto aggravato i carabinieri hanno arrestato a Monreale un 41enne già noto alle forze dell'ordine e già raggiunto da una misura cautelare. I militari, allertati dai vicini di casa, lo hanno sorpreso mentre, dopo aver scavalcato la recinzione di un'abitazione in pieno centro, era intento a forzare una finestra. Nell'abitazione del 41enne i militari hanno trovato 59 orologi; 9 borse; 7 portafogli in pelle; 32 profumi; 4 macchine fotografiche; e bigiotteria varia. Gli oggetti, tutti provento di precedenti furti, per un valore complessivo stimato in circa 20.000 euro, sono stati sequestrati. L'uomo è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.