Minaccia i genitori col coltello, poi aggredisce agenti: arrestato a Siracusa

Nella mattinata di ieri agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, hanno arrestato un giovane di 29 anni, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale per i reati di violenza, minacce, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. I poliziotti, intervenuti a seguito della segnalazione di un uomo armato di coltello che minacciava i familiari, giunti sul posto, sono stati aggrediti dal giovane.

Inoltre, durante i quotidiani controlli mirati a frenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un giovane, di 26 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina e di un altro involucro contenete hashish.