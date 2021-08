La fidelizzazione dell'utente: come ottenerla nel mondo online?

Fidelizzare l’utente è il sogno di tutte le aziende. Il suo obiettivo è fare in modo che un vecchio cliente torni a comprare presso la stessa azienda. Non solo acquisti one shot, che si estinguono nel tempo di un clic, ma customer duraturi, pienamente soddisfatti che acquistano di nuovo nello medesimo negozio.

Il mondo online con i suoi eShop e piattaforme ha le sue regole nel processo di mantenimento dei precedenti consumatori.

Le frontiere della fidelizzazione in rete sono ampie e spaziano dagli eCommerce sino ad arrivare al mondo dell’intrattenimento, per gameplay, cinema e musica. Lo scopo? Deliziare il proprio customer che sceglierà in futuro di nuovo la stessa azienda.

Ma come lavorare per ottenere clienti soddisfatti, veri ambassador di un brand?

Conoscere il proprio target

Apprendere i bisogni e i desideri del proprio pubblico è essenziale per soddisfarlo. È necessario quindi creare le proprie buyer personas, ossia modelli altamente realistici di possibili clienti. Per farlo, vanno studiate le caratteristiche demografiche di chi visita le proprie pagine aziendali, attraverso i social e indagini di mercato tra competitor. Chi ha già acquistato presso un operatore potrà così fidarsi sempre più, perché si sentirà compreso, e rivolgersi nuovamente a lui per le sue esigenze.

Essere trasparenti

La chiarezza è un punto a favore di ogni azienda. Spiegare bene i propri servizi e mettersi dalla parte delle necessità dei consumatori rassicura l’utente che è così indotto a fidarsi.

Ad esempio, nel complesso mondo dell’intrattenimento che, come sappiamo, raccoglie milioni di utenti, i siti a tema giochi da casino offrono agli interessati il quadro completo delle informazioni sui giochi offerti, come slot megaways e roulette, e i dettagli delle condizioni e dei bonus. Sono persino presenti utili confronti tra operatori dello stesso settore.

Curare il customer service

Una persona che desidera usufruire di un certo servizio o acquistare un prodotto ha tantissimi dubbi. Anche dopo aver comprato, le perplessità possono essere tante. Compito di un buon servizio clienti è quello di rispondere a tutte le domande e incertezze, guidando gli interessati verso un acquisto sereno.

Creare una community

La rete è il luogo ideale per dare vita a community. Si tratta di gruppi di persone accomunate da una medesima passione o esigenza, che possono interagire tra loro e scambiarsi opinioni. I vecchi clienti avranno così un posto dove continuare a coltivare il loro interesse per un certo prodotto o servizio. Continueranno inoltre a essere informati sulle nuove promozioni della loro azienda preferita.

Premiare i clienti migliori

Per fidelizzare gli utenti non c’è modo più efficace che premiare i clienti migliori, ossia quelli che hanno acquistato di più. Ma non solo. Spesso si tratta di coloro che visitano spesso le pagine Internet di uno stesso brand. Ecco che dare bonus e concedere offerte a chi è stato più fedele può essere una maniera per mantenere attiva la vecchia clientela.