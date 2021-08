Omicidio Caruana Galizia a Malta, chiesto ergastolo per Fenech

La procura generale di Malta ha chiesto l'ergastolo per il magnate Yorgen Fenech con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, episodio ha sconvolto il paese nel 2017. La procuratrice generale, Victoria Buttigieg, ha accusato formalmente Fenech, arrestato nel novembre 2019 mentre tentava di lasciare Malta sul suo yacht, di complicità nell'omicidio e associazione a delinquere. L'atto d'accusa, che conferma che Fenech sarà processato, contiene la richiesta di ergastolo per omicidio e tra i 20 e i 30 anni di carcere per associazione a delinquere. Lo riporta il Guardian.