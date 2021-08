Wizz Air recluta 800 nuovi assistenti di volo: gli appuntamenti per aspiranti candidati

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato le date del suo roadshow per il reclutamento del personale di cabina più grande di sempre, con l'intenzione di assumere 800 nuovi assistenti di volo in tutta la sua rete entro Dicembre 2021. Sei appuntamenti sono previsti in Italia per gli aspiranti candidati: Milano Malpensa, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Nell'ambito della campagna di reclutamento del personale di bordo di Wizz Air, la compagnia aerea ospiterà una serie di eventi tra agosto e settembre in tutte le città del proprio network. Gli eventi si svolgeranno presso le località sopracitate e indicate al link per le iscrizioni, offrendo agli aspiranti membri dell'equipaggio di cabina la possibilità di saperne di più su Wizz Air. Per queste sessioni, i candidati devono arrivare tempestivamente alle ore 9:00 con un CV aggiornato, ed essere preparati per un'intera giornata di attività, comprese presentazioni personali, giochi di ruolo situazionali, esercizi di squadra e un colloquio individuale. Questi eventi fanno parte di una continua campagna di reclutamento per membri dell'equipaggio di cabina e piloti attraverso la rete di Wizz Air, poiché la compagnia aerea aumenta la capacità e cerca di triplicare le dimensioni della sua flotta, con 500 aeromobili Airbus previsti nei prossimi dieci anni. Le nuove reclute che si uniscono a Wizz Air lo fanno in un momento entusiasmante per la compagnia aerea, dopo l'apertura di 18 nuove basi e il lancio di oltre 300 nuove rotte attraverso la sua rete solo nell'ultimo anno. Ecco il calendario degli appuntamenti:

25/08/21, Ibis Styles Palermo President, via F.Crispi 230 Palermo

26/08/21, Crowne Plaza Milano Malpensa, Via A. Ferrarin 7 Case Nuove VA

26/08/21, Palace Hotel, Via F.Lombardi 13, Bari

27/08/21, Hotel NH Catania Centro, Piazza Trento 13 Catania

28/08/21, Millenium Gold Hotel, V.le Comandante U. Maddalena 192,Napoli

28/08/21, Holiday Inn Rome EUR, Parco dei Medici, Roma