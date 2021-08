Vittoria, denuncia del PD: inservibili i bagni chimici al mercatino di Scoglitti

“Dopo che per tre settimane i bagni chimici sono rimasti chiusi al mercatino di Scoglitti, siamo intervenuti realizzando un video sui social per chiederne la riapertura. Ci hanno assicurato che qualcosa si sarebbe mosso. Oggi siamo andati a verificare. E, purtroppo, tutto è rimasto così com’è. Assurdo”. E’ quanto afferma il segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, sottolineando di avere rivolto una richiesta specifica all’indirizzo della Commissione straordinaria affinché attivino gli uffici competenti con la necessità di sanare la questione. “Gli operatori del mercatino – spiega Nicastro – ci hanno contattato sottolineando di essere costretti a fare i conti con un disservizio non da poco nonostante le rassicurazioni dell’ufficio commercio sul fatto che i bagni sarebbero stati cambiati per renderli più funzionali e adatti all’utilizzo per il quale sono stati installati. Naturalmente, una piccola cosa rispetto alle numerose e di certo ben più importanti esigenze della città. Ma riteniamo che si debba cominciare proprio dalle piccole cose per fornire delle risposte alla collettività vittoriese”.