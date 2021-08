Covid, oltre duemila i contagi nel Ragusano: solo a Vittoria sono 991

Sono oltre duemila le persone positive al Covid nel Ragusano. Un traguardo certamente non invidiabile. Il report Asp del 19 agosto segnala, infatti, 2.342 positivi: 2235 in isolamento domiciliare, 82 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 13 nella Rsa Covid e 12 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla, Numeri preoccupanti in alcuni città, mentre a Vittoria, malgrado gli appelli delle Istituzioni a tenere comportamenti consoni all'emergenza sanitaria, i contagi sfiorano le mille unità. Ecco il dettaglio dei positivi nei dodici comuni iblei: 36 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 293 Comiso, 7 Giarratana, 75 Ispica, 205 Modica, 1 Monterosso Almo, 104 Pozzallo, 323 Ragusa, 84 Santa Croce Camerina, 91 Scicli, 991 Vittoria. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.