Lutto sulla campagna elettorale a Pachino, è morto il papà di Barbara Fronterrè

Un grave lutto si abbatte sulla campagna elettorale a Pachino. Questo pomeriggio, verso le 17, è morto il papà della candidata a sindaca Barbara Fronterrè, Nino. L'uomo stava male ed era ricoverato in Rianimazione all'ospedale 'Di Maria' di Avola. E' stato un uomo di mare. Prima imbarcato in Marina, poi nelle navi private come addetto alle macchine. Poi ebbe un gravissimo incidente mentre si trovava nella sala macchine e dovette lottare per alcuni mesi tra la vita e la morte. In quella circostanza riuscì a farcela ma non si imbarcò più, andando in pensione e trasferendosi con tutta la famiglia a Portopalo di Capo Passero. Poi la scelta di andare a vivere a Marzamemi, dove la moglie Lina, aiutata dalle figlie, ha realizzato uno dei ristoranti più rinomati della zona. Proprio in mattinata la candidata della Sinistra a Pachino, era piuttosto preoccupata per le condizioni del padre, definendole 'gravi'. Nino Fronterrè, però, non ce l'ha fatta a superare la crisi. Lascia la moglie Lina Campisi ed i figli Barbara, Azzurra, Davide, Chiara ed Elio. Per la morte del papà della candidata a sindaca di Pachino, il Movimento perla Rinascita ha espresso cordoglio alla famiglia "per la prematura scomparsa".

(Barbara Fronterrè in una foto assieme al padre Nino)