In aumento i ricoveri covid all'ospedale di Partinico

Salgono a una trentina i ricoveri al reparto del covid dell'ospedale di Partinico (Pa), di cui sei in rianimazione. E tornano anche le scene delle ambulanze messe in fila all'ingresso del nosocomio, in attesa che il paziente contagiato venga trasferito nell'ospedale per le necessarie cure. "Vedo che la maggior parte dei ricoverati - dice Giovanni Luca D' Agostino, medico anestesista rianimatore dell'ospedale Civico di Partinico - non è vaccinato. Il 97%, per essere precisi".