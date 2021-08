Riceviamo e pubblichiamo. Afghanistan: quali fatti dalla politica internazionale ?

Il ritorno dei Taliban, che hanno gettato la maschera da “placidi”uomini della transizione, ove ancora qualcuno possa nutrire dubbi o riserve al riguardo, aprendo il fuoco sulla folla, che si apprestava a manifestare per diritti e libertà unite ai raid condotti casa per casa, i tribunali sommari e le misteriose sparizioni di uomini scomodi, unite in un acme alle strazianti scene dei cittadini letteralmente abbarbicati sugli aeromobili in partenza per le nazioni europee, in un fulmineo e alquanto controverso ponte aereo europeo di rientro del personale diplomatico e umanitario, oltre che ad una miriade di episodi tristemente simili, completano un triste quadro in cui i vocaboli amnistia, stabilità, sicurezza assumono un tragico sapore di beffa e anticipano scenari inquietanti, già dall'autoproclama di sedicenti capopopolo del redivivo Emirato Afghano sotto l'egida della Sharia, o almeno di una versione strumentalizzata, e integralista della stessa, cuore di un instrumentum regni, atavico e quanto mai prevedibile anche per i non esperti di relazioni geopolitiche internazionali.

Che ne sarà delle piccole, graduali ma determinanti conquiste raggiunte in ogni ambito dalle donne, dai giovani studenti e non, dagli attivisti, dagli afghani di qualunque età, condizione sociale e provenienza geografica?

Come in una contemporanea tragedia greca, il coro- degli attori internazionali-a supporto dei protagonisti, spiega, commenta, anticipa e giudica, sottoponendosi alle voci di una dramma senza fine, che prende le mosse già prima della invasione sovietica del 1979, e della conseguente ventennale occupazione, poi terminata in una ritirata ponderata, etichettata oggi come allora da “exit strategy".

Senza entrare nel merito politico ed ideologico, che meriterebbe una più lunga e diacronica disamina, e nel indiscutibile peso degli intrecci politici ed economici (leggasi alla voce “oppio"); la prima e forse sola lezione dell’Agosto afghano 2021, in uno scenario che non è solo pandemia, rappresenta al di là degli appelli, delle seppur giustissime e variegate petizioni, delle testimonianze e dei video di dolore in una delle più grandi tragedie che oltrepassa i confini asiatici e documentate ai tempi dei social, in un alternarsi di voci fra citizen journalism e reportage dal disastro, in cui voci e immagini colpiscono al cuore e allo stomaco anche i non strettamente suscettibili.

La consapevole colpevolezza di tutto un Occidente ondivago, egoista, ancora una volta diviso (vedi le apparenti aperture al regime da parte di Russia e Cina e l’incognita Iran) conferma la mia personale convinzione di una maschera di cinismo che sostituisce la malcelata impotenza di gran parte dei potenti della terra.

Per una volta si auspici che non sia solo il tribunale della Storia, giudice integerrimo e incorruttibile a pronunciare la sua sentenza, a discernere fra luci e ombre, fra “buoni ”o presunti tali e cattivi per antonomasia, i tanti grigi dell'umanità. Si pretendono non parole ma fatti da una classe politica internazionale, che rischia di perdere l'ennesima occasione di riscatto.

Una vera mobilitazione di forze eterogenee, sul campo unite e coordinate, rappresenterebbe il primo passo di svolta.

Coloro che rischiano di impantanarsi nella pura dietrologia agiscano ora, interrompendo il flusso tragico degli eventi: umanità e libertà bussano alla porta delle nostre esistenze, chissà se e quando saremo capaci di rispondere….

Chiara Russo