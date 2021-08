Fratelli d'Italia si rafforza a Pachino, new entry a sostegno di Carmela Petralito

Fratelli d'Italia rafforza la presenza a Pachino, imbarcando alla vigilia delle elezioni amministrative del 10 ottobre, Ora Pachino. Non saranno presenti con la lista, ma faranno parte della squadra del sindaco di Avola, Luca Cannata, che è pure componente della segreteria regionale del partito di Giorgia Meloni. E' bastata una visita lampo di Cannata a Pachino per il sì di Sebastiano Gabeli e Roberto Arangio, alla presenza di Franco Ristuccia, leader di CambiaMenti. Così Pachino Ora sosterrà alle prossime amministrative a Pachino, Carmela Petralito, espressione di CambiaMenti e di una parte del centro destra in provincia di Siracusa.

(Nella foto da sinistra Gianni Luciano, Luca Cannata, Carmela Petralito, Franco Ristuccia, Roberto Arangio, e Sebastiano Gabeli)