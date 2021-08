Gli davano la caccia da due anni, arrestata coppia di 'caminanti' a Noto

Pensavano che i Carabinieri avessero smesso di cercarli dopo due anni dalla sentenza con la quale erano stati condannati in via definitiva. I due, marito e moglie, entrambi appartenenti alla comunità dei caminanti, avevano lasciato la loro abitazione di Città Giardino, una frazione di Melilli, e si erano rifugiati presso una villetta di parenti individuata nel quartiere Aranci Dolci di Noto.

Dopo numerosi servizi di osservazione e controllo nei pressi del quartiere, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Noto hanno individuato la villetta dove i due si nascondevano e hanno atteso il momento giusto per entrare in azione allorquando hanno avuto la certezza della presenza di entrambi i ricercati in casa.

Verso ora di pranzo è scattato il blitz, Carabinieri in abiti civili ed in uniforme hanno circondato l’abitazione e fatto irruzione all’interno sorprendendo i due ricercati.

L’uomo dovrà scontare la pena definitiva di 5 anni e 2 mesi di reclusione per estorsione, furto e truffa, mentre la donna, per il solo reato di truffa, è stata condannata in via definitiva a 7 mesi di reclusione, pena sospesa.

La coppia aveva consumato i reati contestati tutti al nord Italia tra Mantova ed Ivrea tra il 2010 e il 2017.