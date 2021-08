Modica, è morto a 86 anni l'ex sindaco Franco D'Urso: fu anche legale dell'Ente

Si è spento nella notte l'ex sindaco di Modica, Franco D'Urso: aveva 86 anni. Avvocato Cassazionista, era iscritto all’Albo Professionale dal 1965. Entrò in politica poco meno che trentenne, agli inizi degli Anni Sessanta, nella Democrazia Cristiana di Nino Avola e Saverio Terranova. Negli Anni Anni Settanta ricoprì la carica di sindaco di Modica e fu anche presidente dell'allora Azienda sanitaria locale. Finita quella esperienza, tornò a Palazzo di città come responsabile dell'Ufficio legale del Comune per circa dieci anni prima di dedicarsi all'attività professionale di avvocato. Come legale del Comune di Modica collaborò con diversi sindaci, fornendo consulenze preziose nei momenti più difficili grazie anche alla sua esperienza politica. I funerali di Franco D'Urso si svolgeranno domani, sabato 21 agosto, nella Chiesa di Santa Maria di Betlem, alle 11.

Alla famiglia le condoglianze di Nuovo Sud.

Messaggio di cordoglio dal presidente del Consiglio comunale di Modica, Carmela Minioto. "La scomparsa di Franco D’Urso - si afferma nella nota - lascia un vuoto difficile da colmare. Ha rappresentato un punto di riferimento nella vita forense ed un esempio di empatia nella politica. Per me, è stato fondamentale nell’avvio del mio impegno ed anche oltre. Guardavo a lui con ammirazione ed è stato nei miei confronti, uno scrigno di consigli preziosi che ho messo in pratica e che mi hanno consentito di crescere e di essere ciò che sono oggi. Avverto un dolore forte nel sapere che non sarà più fra noi ed un senso di vuoto che sarà difficile da riempire. Con l’avvocato Franco D’Urso, se ne va un altro pezzo importante della mia Modica, oggi triste per avere perso un avvocato, un sindaco, in politica ed un’eccellenza difficilmente comparabile. A nome mio personale, e del Consiglio Comunale, esprimo alla famiglia il più sentito cordoglio.