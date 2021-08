Palermo, a settembre il corso di Modelling e Portamento dell'Accademia del Cinema Ares

Si svolgerà dal 6 al 12 settembre il “Corso di Modeling e Portamento” che l’Accademia del Cinema Ares proporrà nella sua sede di Via Donizetti 14, a Palermo. Sette giorni, durante i quali si imparerà l’orientamento, il posing, il portamento, quali errori evitare in ambito professionale, prendendo anche parte a uno shooting per comprendere sino in fondo ogni tappa da seguire. In palio, da parte della “TenT Academy” un contratto di un anno al miglior modello o modella. Inoltre, tutti gli studenti riceveranno un book fotografico personale che potranno sfruttare per la loro futura carriera. Unico requisito richiesto l’età, compresa tra i 16 e i 35 anni. I minori, però, dovranno essere accompagnati. Ogni candidato dovrà mandare una foto in primo piano e una foto a figura intera. Gli studenti saranno selezionati e ammessi a insindacabile giudizio dei docenti. Questi ultimi sono: Flavio Fransesini, dal 2019 fotografo per FISDIR e FISPIC, associazioni del Comitato Paralimpico Italiano con le quali ha seguito ufficialmente le delegazioni italiane in Brasile e in Polonia per i Mondiali di calcio a 5, i Mondiali di atletica leggera e la gara di Formula E a Roma, oltre ad altre manifestazioni ora in programma; Simone Marra, produttore cinematografico, segretario generale dell'associazione Autori Italiani Cinematografia (AIC) di Cinecittà dal 2013, direttore del MicroSalon Italia dal 2014, fondatore nel 2021 della 10T Academy e socio assieme a Ludovico Cantisani e Luciano Tovoli della casa di produzione Ithaka Productions S.r.l.; Oksana Melnychuk, da anni docente di Modeling e Portamento, il cui percorso è cominciato in Ucraina, studiando in varie accademie di moda, per poi approdare all’Italia a lavorare con Cristian Lay per varie case del Lazio, fino all’incontro con la “TenT Academy” che le ha fornito la competenza e la preparazione necessarie per diventare docente;.

Per info sul “Corso di Modeling” dell’Accademia del Cinema Ares, chiamare al tel. 091.333823 o scrivere all’e-mail accademiadelcinema@uniares.it o a info@uniares.it. Ulteriori info: https://www.uniares.it/accademia-del-cinema/.

FOTO: Simone Marra